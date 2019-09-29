Важная деталь встать на учёт нужно не позже 10 дней после покупки.

Получить специальный номер для беспилотного летательного аппарата отныне можно через портал госуслуг. Также разрешение придётся получать и на отдельный запуск дрона, если полёт проходит в населённом пункте. В случае нарушения этих правил владельцу коптера придётся заплатить штраф. До 50 тыс. руб. - частному лицу. До 300 тыс. - юридическому. Документы нужны даже на самодельные беспилотники и детские гаджеты. К примеру, игрушечные вертолёты. Как подчёркивают в Управлении по безопасности полётов Росавиации, учёту подлежат дроны весом от 250 граммов до 30 килограммов. А вот для беспилотников- "тяжеловесов" необходима уже государственная регистрация.