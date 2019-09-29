В матче восьмого тура голландской эредивизии Витесс под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого на поле арены Мандемакерс в городе Валвейк обыграл одноименную команду со счетом 2:1.

В матче восьмого тура голландской эредивизии "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого на поле арены "Мандемакерс" в городе Валвейк обыграл одноименную команду со счетом 2:1.У победителей встречи голами отметились Нуа Дико и Уссама Таннан (пенальти), забившие на 16-й и 77-й минутах соответственно, а у хозяев поля единожды отличился Клинт Леманс, реализовавший пенальти на 52-й минуте.Стоит отметить, что гости доигрывали встречу в меньшинстве: прямую красную карточку на 52-й минуте получил защитник Юлиан Лелливелд."Витесс" одержал третью победу в последних пяти играх и с 17 очками занимает третье место в турнирной таблице, а "Валвейк" расположился на 18-й строчке, имея в активе одно очко. В следующем матче подопечные Леонида Слуцкого 5 октября, примут "Утрехт", а команда Фреда Грима днем ранее сыграет с "Гронингеном".