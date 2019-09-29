Эпатажная балерина похвасталась в сторис Инстаграм пикантным эпизодом личной жизни. Анастасия Волочкова опубликовала ролики из спальни.
Эпатажная балерина похвасталась в сторис Инстаграм пикантным эпизодом личной жизни. Анастасия Волочкова опубликовала ролики из спальни.
На зависть хейтерам
звезда решила поделиться запечатленной гармонией в отношениях с избранником. Она
выложила видеоролики своего идеального субботнего утра: роскошная спальня особняка,
солнечный свет, пробивающийся сквозь занавески… Анастасия Волочкова сняла себя
в кровати рядом с любимым мужчиной.
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