Эпатажная балерина похвасталась в сторис Инстаграм пикантным эпизодом личной жизни. Анастасия Волочкова опубликовала ролики из спальни.

Эпатажная балерина похвасталась в сторис Инстаграм пикантным эпизодом личной жизни. Анастасия Волочкова опубликовала ролики из спальни.На зависть хейтерамзвезда решила поделиться запечатленной гармонией в отношениях с избранником. Онавыложила видеоролики своего идеального субботнего утра: роскошная спальня особняка,солнечный свет, пробивающийся сквозь занавески… Анастасия Волочкова сняла себяв кровати рядом с любимым мужчиной.Материал дополняется