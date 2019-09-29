Телеведущая рассказала о радостном событии. В доме Елены Летучей стало намного уютнее благодаря милому щенку.

Телеведущая рассказалао радостном событии. В доме Елены Летучей стало намного уютнее благодаря милому щенку.В личном "Инстаграм"знаменитость рассказала о прибавлении в семье. Елена Летучая теперь владелицасобаки породы акита ину.Телеведущая долго немогла придумать кличку своему малышу. Имя щенку она выбрала с помощьюподписчиков, к которым обратилась за помощью.Елена Летучая хотела назватьпитомца как-нибудь по-японски. В итоге собаку назвали Юки, что в переводеозначает счастье или снег.Подписчики поинтересовалисьу Елены Летучей, почему она не взяла щенка из приюта. Не все знают, но телеведущаяактивно помогает бездомным животным найти дом."Потому что это был немой выбор, а подарок от мужа! У него сильнейшая аллергия и я, несмотря нафанатичную любовь к животным и особенно собакам, давно смирилась, что собаки уменя не будет! А муж решил проблему и сделал мне сюрприз!" – призналасьНапомним, недавно телеведущая и ее муж Юрий Анашенковотпраздновали важную дату – три года со дня бракосочетания. Влюбленныеотправились в роскошный отель на Мальдивах. с избранникомотдохнули наедине друг с другом.