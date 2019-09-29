Телеведущая рассказала
о радостном событии. В доме Елены Летучей стало намного уютнее благодаря милому щенку.
Телеведущая рассказала
о радостном событии. В доме Елены Летучей стало намного уютнее благодаря милому щенку.
В личном "Инстаграм"
знаменитость рассказала о прибавлении в семье. Елена Летучая теперь владелица
собаки породы акита ину.
Телеведущая долго не
могла придумать кличку своему малышу. Имя щенку она выбрала с помощью
подписчиков, к которым обратилась за помощью.
Елена Летучая хотела назвать
питомца как-нибудь по-японски. В итоге собаку назвали Юки, что в переводе
означает счастье или снег.
Подписчики поинтересовались
у Елены Летучей, почему она не взяла щенка из приюта. Не все знают, но телеведущая
активно помогает бездомным животным найти дом.
"Потому что это был не
мой выбор, а подарок от мужа! У него сильнейшая аллергия и я, несмотря на
фанатичную любовь к животным и особенно собакам, давно смирилась, что собаки у
меня не будет! А муж решил проблему и сделал мне сюрприз!" – призналась
Напомним, недавно телеведущая и ее муж Юрий Анашенков
отпраздновали важную дату – три года со дня бракосочетания. Влюбленные
отправились в роскошный отель на Мальдивах. с избранником
отдохнули наедине друг с другом.