Камера наблюдения запечатлела момент взрыва на катере, который швартовался у небольшого причала на пляже в Адлерском районе Сочи. По счастливой случайности, в результате инцидента обошлось без пострадавших.

В Сети опубликованы кадры, запечатлевшие инцидент на пляже в Адлерском районе Сочи, произошедший в минувшую пятницу, 27 сентября.На записи виден взрыв, произошедший на катере, который подходил к небольшому причалу. После этого на борту начался пожар.По счастливой случайности, в результате ЧП никто не пострадал.