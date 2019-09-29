Продюсер Яна Рудковская в своем Instagram решила поддержать своего протеже Диму Билана, который сегодня дает в Самаре бесплатный концерт. По словам Рудковской все люди ошибаются, так звезда призвала простить певцу пьяный выход на сцену.

Продюсер Яна Рудковская в своем Instagram решила поддержать своего протеже Диму Билана, который сегодня дает в Самаре бесплатный концерт. По словам Рудковской все люди ошибаются, так звезда призвала простить певцу пьяный выход на сцену.После громкого скандала с выступлением Димы Билана в Самаре певец пообещал поклонникам бесплатный концерт. Он должен состояться сегодня, 29 сентября. Продюсер Билана Яна Рудковская решила поддержать своего подопечного и опубликовала посвященный ему пост в Instagram.Яна написала, что Дима очень волнуется перед выступлением и готовится принести извинения зрителям публично. Этот концерт для него особенно важен и станет одним из лучших в его карьере, полагает Рудковская.При этом она просит всех фанатов поддержать Диму, поскольку ему в этой ситуации непросто. "Каждый человек в этом мире совершает ошибки, но не каждый человек может их признать, а еще меньше людей могут их потом исправить!", – отмечает продюсер.По ее словам, сегодняшний концерт очень ответственный, и она знает, как Дима к нему готовился – какую сцену построил, какой подобрал свет и звук.Рудковская отметила, что преданные фанаты наверняка смогут простить Билана после этого грандиозного концерта, и призвала поклонников поддержать оскандалившуюся звезду. В комментариях отметились, видимо в знак солидарности, несколько знаменитостей – Иосиф Пригожин и Инна Маликова – сестра популярного артиста.Напомним, на Дне города в Самаре Дима Билан вышел на сцену в неадекватном состоянии и был почти не в состоянии выступать. Впоследствии певец объяснил, что давно не употребляет алкоголь, но встретил за кулисами друзей и, не рассчитав, выпил с ними слишком много коньяка.