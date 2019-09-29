Оказавшиеся субботним вечером на улице Ленинская слобода непросвещенные люди думали, что в Москве неожиданно разрешили лав-парад – столь яркие тут шли люди. Спешили же они в самый большой гей-клуб Москвы Центральная станция на встречу с Сергеем Лазаревым. Корреспондент Дни.ру тоже начесал челку, нарядился в дизайнерское шмотье и отправился лицезреть сексуального певца.

Оказавшиеся субботним вечером на улице Ленинская слобода непросвещенные люди думали, что в Москве неожиданно разрешили лав-парад – столь яркие тут шли люди. Спешили же онив самый большой гей-клуб Москвы "Центральная станция"на встречу с Сергеем Лазаревым. Корреспондент "Дни.ру" тоже начесал челку, нарядился в дизайнерское шмотье и отправился лицезреть сексуального певца.Геи считаются самой благодарной, эмоциональной и щедрой во всех смыслах публикой. Поэтому артисты выступают в соответствующих узкотематичкских заведениях часто. Лолита, и Эдита Пьеха поют в клубах. Дмитрий Колдун любит выступать в саунах для геев, где публику от него отделяют только полотенца на причинных местах. А в афише той же "Центральной станции" этой осенью значатся и Molly, и Zivert.Но это – перспективные новички. Лазарев же – считай, ветеран. "Я подсчитал и понял, что сегодня выхожу тут на сцену в одиннадцатый раз, – сладко улыбается Сережа. – Мне не "шешнадцать" и обычно в 3 ночи я уже сплю, но ради этих концертов всегда делаю исключение".Пока дважды бронзовый призер "Евровидения" готовился к выходу, одних гостей "разгоревали" травести-дивы и танцоры в кожаных трусах. Другие грелись сами в баре – кто пил чай по 350 рублей, кто коктейли по 460. Третьи делились теплом трением друг об друга – рядом со сценой, где готовился Лазарев, есть темная комната для беспорядочного случайного секса. Там всегда аншлаг. Не музыкой же единой жив человек, в самом деле.А дальше почти как у Булгакова в "Мастере и Маргарите": "Что-то грохнуло, зазвенело, посыпалось, запрыгало. И тотчас тоненький мужской голос отчаянно закричал под музыку... Покрытые испариной лица как будто засветились, показалось, что ожили на потолке нарисованные лошади, в лампах как будто прибавили свету, и вдруг, как бы сорвавшись с цепи, заплясали оба зала, а за ними заплясала и веранда".В "Центральной станции" покрытые испариной лица геев, правда, светились преимущество от света мобильных телефонов – каждый хотел запечатлеть явление Лазарева любящему его народу – чтобы показать потом любимому и "запилить" в соцсети. И сексуальный Сережа не подвел – до утра работал вживую, с живым же брендом, выдавая на-гора хит за хитом, включая композиции, с которыми дважды ездил на замаскированный под конкурс песни большой европейский гей-парад"Евровидение".Почти все хиты Лазарев пел вместе с залом, не уставая благодарить геев за горячий прием. А после исполненной для них песни с многозначительным рефреном "Я не боюсь узнать твою любовь на вкус" неожиданно предложил сделать эту песню гимном... Возбужденные геи выли и визжали от восторга, они, как говорится, порвали Сережу.Расходились с петухами – кто на заре, кто парами. Узнавшие на вкус любовь Лазарева были в восторге – ублажил сексуальный артист их этой веселой ночь на славу!