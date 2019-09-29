Главный тренер московского Локомотива Юрий Семин прокомментировал победу своей команды над санкт-петербургским Зенитом в матче одиннадцатого тура чемпионата России по футболу. Он признался, что отсутствие братьев Миранчуков заставило найти внутренние резервы.

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал победу своей команды над санкт-петербургским "Зенитом" в матче одиннадцатого тура чемпионата России по футболу. Он признался, что отсутствие братьев Миранчуков заставило найти внутренние резервы."Сегодня все игроки были в хорошем состоянии, никто не выпадал. Отсутствие Миранчуков помогло изыскать внутренние ресурсы команды, но они все равно являются незаменимыми футболистами", – приводит слова Семина ТАСС.Напомним, что "Локомотив" дома добился победы над "Зенитом" со счетом 1:0 и вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ.