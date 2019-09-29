Настоящую истерию устроили заграничные СМИ вокруг инцидента с моржихой. Участие в нем приняла экспедиция Русского географического общества на резиновой лодке, которая стараниями журналистов вначале превратилась в военный катер с десантниками, а затем и вовсе в подводную лодку.

Настоящую истерию устроили заграничные СМИ вокруг инцидента с моржихой. Участие в нем приняла экспедиция Русского географического общества на резиновой лодке, которая стараниями журналистов вначале превратилась в военный катер с десантниками, а затем и вовсе в подводную лодку. А место действия сперва переместилось в Японское море, а затем и вовсе — в Антарктику. Как иностранные журналисты спекулируют на новостях из России?"Мощная атака на российский десант", "Моржиха потопила подводную лодку Военно-морского флота в Японском море", "Флот Путина подвергся неожиданной атаке, затоплен десантный катер".Такими заголовками отреагировали зарубежные СМИ на инцидент у берегов Земли Франца-Иосифа. В Русском географическом обществе без смеха на эти новости смотреть не могли. Именно их экспедиция находилась в резиновой лодке, на которую напала моржиха. Исследователи предполагают, что животное защищало своих детенышей."Сначала она проколола носовую секцию. Мы решили, что наткнулись на льдину. Пока разбирались, что к чему, моржиха переплыла к другому краю лодки и проколола ещё одну секцию, как раз ту, где сидел я. Лодка стремительно сдувалась. Мы стали шугать беспокойную мамашу вёслами. Кое-как на одном баллоне, вычерпывая ледяную воду из лодки, доплыли до берега. Хорошо, сообщили по рации на корабль, что у нас такое ЧП! К берегу окольными путями к нам пришла лодка с основного судна. А так – имели все шансы утонуть или стать местными робинзонами", — рассказал правду кинодокументалист, руководитель медиагруппы РГО в экспедиции Леонид Круглов.Если уж такую, весьма безобидную историю иностранные журналисты представили как нападение на Военно-морской флот России, можно только представить, как изощряются заграничные СМИ над другими новостями. Впрочем, им не привыкать. Накануне чемпионата мира по футболу в 2018 году британские издания провели массированную агитацию против поездки подданных королевства на мундиаль в Россию. Пресса наперебой только и писала о так называемых "рашн хулиганс", которые непременно устроят кровавую бойню болельщикам из Великобритании. Да такую, что вернутся домой, в Соединенное королевство далеко не все. В общем, отговаривали всячески. Ответ на такие откровенные запугивания получили от самих британских болельщиков, которые решили не верить заголовкам в СМИ, и в Россию все-таки поехали."Многие мои одноклассники говорили: будь осторожен, тебя точно изобьют российские фанаты. Но, на самом деле, за эти две недели мы ни разу с этим не столкнулись. У меня есть друзья, они сейчас не здесь, потому что они поверили британским СМИ. Я не называю эти СМИ, потому что цель этого видео в другом, но многие статьи рассказывали, что в России куча агрессивных фанатов. Правда, ни одного футбольного хулигана я не увидел. На самом деле мы столкнулись с противоположной ситуацией. Местные жители были нам рады, улыбались, вступали в разговор", — поделился Тео Огден.Впрочем, иногда информацию в искажённом виде публикуют не со злым умыслом, а просто из-за доверчивости самих журналистов. Так, например, в Бангладеш приняли за чистую монету заявления одной местной газеты, что высадки США на Луну не было. Якобы, Нил Армстронг провел некую пресс-конференцию, на которой признал, что его полет на самом деле был сфальсифицирован. По словам журналистов, астронавт уточнил, что в этом ему помогли несколько роликов на YouTube и конспирологические сайты. И даже страшно представить, как отреагируют СМИ на это.