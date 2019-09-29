Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Павла Демчину.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Павла Демчину, сообщается на сайте президента.Демчина уволен с военной службы, но сохранил право ношения военной формы во время проведения мероприятий.В мае он написал заявление об отставке, которое подписал на тот момент президент Петр Порошенко. Демчина был назначен первым заместителем главы Службы безопасности Украины в июле 2016 года. Его называли основным куратором "серых" бизнес-схем депутата Верховной рады Игоря Кононенко — "кошелька" экс-президента Украины Петра Порошенко.