Владимир Зеленский оказался в центре очередного скандала. Германия недовольна сближением украинского лидера с США.
<a href="https://33live.ru/novosti/29-09-2019-zelenskomu-vrezali-za-merkel.html" target="_blank">Зеленскому врезали за Меркель</a> - Владимир Зеленский оказался в центре очередного скандала. Германия недовольна сближением украинского лидера с США.
[url=https://33live.ru/novosti/29-09-2019-zelenskomu-vrezali-za-merkel.html]Зеленскому врезали за Меркель[/url] - Владимир Зеленский оказался в центре очередного скандала. Германия недовольна сближением украинского лидера с США.