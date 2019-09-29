В Казани произошел пожар в жилой многоэтажке. Жертвой огня стал один ребенок – шестилетний мальчик. Еще один человек пострадал и был госпитализирован.

В Казани произошел пожар в жилой многоэтажке. Жертвой огня стал один ребенок – шестилетний мальчик. Еще один человек пострадал и был госпитализирован.Пожар начался на втором этаже дома, уточняет ТАСС. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров. В ходе тушения пожарные обнаружили погибшего ребенка, а также мужчину, который был жив. Его передали врачам.Из горящего дома самостоятельно эвакуировались 17 жильцов. В настоящее время пожар полностью потушен.