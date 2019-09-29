Проголодавшийся медведь наведался в деревню в поисках добычи. Хищник атаковал стадо коров и сумел догнать из них, после чего в дело вмешались местные жители, которым удалось выгнать незваного гостя обратно в лес.

Поздним вечером в минувшую пятницу, 27 сентября, в деревне Новосаитово в Ишимбайском районе Башкирии медведь атаковал стадо коров. Инцидент попал на видео.Хищник погнал парнокопытных прямо по улицам населенного пункта. Ему удалось догнать и ранить одну из буренок, но задрать свою жертву он не успел – медведя отпугнули местные жители.Как сообщают СМИ, непрошеный гость ретировался в лес, а пострадавшей корове оказали помощь.