Грузия должна пробовать вести диалог с Россией, считает грузинский президент Саломе Зурабишвили. Со своей стороны, вице-премьер Грузии, министр инфраструктуры и регионального развития Майя Цкитишвили также заявила, что единственным путем решения проблем между Тбилиси и Москвой является диалог.

Грузия должна пробовать вести диалог с Россией, считает грузинский президент Саломе Зурабишвили.В беседе с журналистами по итогам своего участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Зурабишвили заявила в субботу, что для страны, имеющей "конфликты и вопрос оккупированных территорий", есть два пути: военный и дипломатический. Первый неприемлем, остается диалог. "Нельзя, чтобы Грузия не попробовала этот путь и осталась замкнутой в себе", — приводит слова главы государства ТАСС.Зурабишвили напомнила о встрече главы грузинского МИД Давида Залкалиани с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи и сообщила, что эти переговоры положительно оценили и госдепартамент США, и европейские партнеры Грузии.Со своей стороны, вице-премьер Грузии, министр инфраструктуры и регионального развития Майя Цкитишвили также заявила, что единственным путем решения проблем, существующих в отношениях Тбилиси и Москвы, является диалог, и он уже начался. "Диалог должен продолжиться, и у него нет альтернативы", — подчеркнула Цкитишвили.Министры иностранных дел России и Грузии провели переговоры на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в минувший четверг, 26 сентября. Такая встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялась впервые с 2008 года, когда, после признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии, Грузия прервала дипломатические отношения с РФ.