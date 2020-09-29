3% юридических лиц и 1% ИП

«За 3 месяца самоизоляции, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, сильнее всего пострадало малое и среднее предпринимательство,» - признают областные власти в лице первого заместителя губернатора Александра Ремиги.За это время в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей поступило более 2000 письменных обращений. Чаще всего предприниматели задавали вопросы о получении кредитов, возможности кредитных каникул, о региональных мерах поддержки, об арендных платежах.«Что касается закрытия части бизнеса, по нашим данным, на 1 апреля 2020 года в регионе насчитывалось порядка 28 тысяч юридических лиц, на 1 августа их количество составило около 27 тысяч. Есть спад, но он небольшой – 3 процента. За этот же период количество ИП снизилось на 1 процент», – сообщила Алла Матюшкина, уполномоченная по защите прав предпринимателей во Владимирской области.