28 сентября мальчик, по словам волонтеров, должен был вернуться из школы домой в поселке Горки Камешковского района, но не пришел.
Накануне вечером поисков
ы
й отряд "" в
о Владимирской области
сообщил о пропаже 7-летнего ребенка.
28 сентября м
альчик, по словам волонтеров, должен был вернуться
из
школы домой
в поселке Горки Камешковского района
, но
не пришел.
Приметы: рост 120 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Был одет: синяя куртка, синяя жилетка, белая рубашка, синий галстук, синие брюки, синие кроссовки. С собой: черно-зелёный рюкзак, тёмно-синяя шапка.