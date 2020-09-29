Это особое место для Владимирской области. Здесь находится единственный в мире музей композитора Александра Бородина.

В одном из самых "музыкальных" сёл региона, селе Давыдово Камешковского района реконструировали Дом культуры.Это особое место для Владимирской области. Здесь находится единственный в мире музей композитора Александра Бородина. С 1877 года, три лета подряд Бородин проводил в этом селе свой отпуск. Именно в Давыдово родились многие сцены знаменитой оперы "Князь Игорь". Спустя полтора столетия в Давыдово съезжаются музыкальные коллективы со всей области, проходят интересные фестивали. Теперь местный Дом культуры, которому более 70 лет, приведен в порядок - здесь установлено новое музыкальное и световое оборудование, кинопроектор с экраном и театральные кресла. Закуплены сценические костюмы, полностью обновлен фасад.