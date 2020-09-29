Воспользовавшись доверчивостью потерпевшей, фигурант похитил украшения, причинив ущерб на сумму более 45 000 рублей.

В ОМВД России по Александровскому району с сообщением о пропаже имущества из квартиры обратилась 35-летняя жительница поселка Балакирево.Полицейским женщина рассказала, что некоторое время назад попала в больницу, а вернувшись домой через несколько дней, обнаружила пропажу телевизора и ювелирных украшений.Ущерб, причиненный собственнице, превысил 45 000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого по подозрению в совершении кражи на территории соседнего региона задержали 36-летнего жителя Александровского района.Установлено, что некоторое время назад фигурант делал ремонт в квартире потерпевшей. Воспользовавшись тем, что хозяйка отсутствует, злоумышленник похитил имущество и уехал. Похищенное впоследствии он продал случайному прохожему.Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).