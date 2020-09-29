Кто демонтировал детскую горку? Жители дома №1 по улице Сущевский проезд в недоумении. После выхода сюжета об убогом состоянии детской площадки – во двор приехали неизвестные и

Кто демонтировал детскую горку? Жители дома №1 по улице Сущевский проезд в недоумении. После выхода сюжета об убогом состоянии детской площадки – во двор приехали неизвестные и демонтировали горку. ( ул. Сущевский проезд ) Напомним, буквально неделю назад жильцы пожаловались, что детская площадка возле их дома не ремонтировалась уже лет 20-ть, а сейчас игровые элементы