Пилотные курсы запустят в 15 субъектах, среди которых и Владимирская область.

Нетрудоустроенных жителей Владимирской области переквалифицируют в предпринимателей и научат вести свое дело в рамках нового федерального проекта «Вовлечение в предпринимательство». Обучение будет бесплатным и пройдет на базе центров «Мой бизнес», созданных в рамках нацпроекта во всех регионах, рассказали в Минэкономразвития. Пилотные курсы запустят в 15 субъектах, среди которых и Владимирская область.— Граждане, прошедшие обучение, смогут открыть свое дело, получить от центров занятости населения пособие на старт бизнеса, а также помощь от центров «Мой Бизнес» в регистрации и дальнейшее сопровождение, — сообщила директор департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития Инна Дадаян.По итогам предполагается, что к 2024 году бывшие безработные откроют как минимум 1,2 тыс. новых бизнесов, пишут «».Напомним, что , в 33 регионе почти вдвое вы-рос уровень безработицы. Если в 1 квартале 2020 года он составлял 3,7% населения, то за лето цифра выросла до 6,3%.