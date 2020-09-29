Россия продолжает оказывать Донецкой и Луганской республикам экономическую и гуманитарную поддержку, но об интеграции речи не идет. Об этом заявил журналист из ДНР Рамиль Замдыханов.

Россия продолжает оказывать Донецкой и Луганской республикам экономическую и гуманитарную поддержку, но об интеграции речи не идет. Об этом заявил журналист из ДНР Рамиль Замдыханов.Последнее время в экспертном сообществе часто высказывается мнение, что если Украина не будет выполнять минские соглашения, Россия начнет интеграцию Донбасса в свой состав. По мнению Замдыханова, это слишком громкое заявление.Поддержка Донецкой и Луганской республик по экономической и гуманитарной линиям будет продолжаться, ведь Москва не может оставить ДНР и ЛНР наедине с Киевом, указал эксперт. Но об их интеграции в состав России речи не идет, подчеркнул Замдыханов.Но упрощенный порядок получения российских паспортов дает жителям Донбасса новые возможности. Россия будет открывать для ДНР и ЛНР свою экономику. "Тогда действительно станет проще. Пока еще тяжело", – цитирует журналиста портал "Украина.ру".Ранее известный публицист Виталий Третьяков выразил уверенность, что Донбасс не вернется в состав Украины. По его словам, Москва решила признать Донецкую и Луганскую республики, но не определилась, когда это следует сделать.Признать ДНР и ЛНР Кремль можно и сегодня, уверен Третьяков. Но в Москве хотят подождать: возможно, что Украина решится на новую агрессию против Донбасса, тогда может повториться сценарий с признанием независимости Абхазии и Южной Осетии, считает журналист.Третьяков призвал Кремль активизировать выдачу российских паспортов жителям Донецкой и Луганской республик. В настоящее время их получили более 200 тысяч человек.Вместе с тем нужно тщательно следить за тем, кто получает заветную корочку. Третьяков считает, что паспортами могут воспользоваться скрытые радикалы, чтобы устроить теракты в России.