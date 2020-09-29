Писатель и политический эксперт Виктор Мартинович указал на странности в поведении президента России Владимира Путина: он не горит желанием спасать своего белорусского коллегу Александра Лукашенко, но и не наводит мосты с оппозицией. В чем же заключается стратегия российского лидера?

Писатель и политический эксперт Виктор Мартинович указал на странности в поведении президента России Владимира Путина: он не горит желанием спасать своего белорусского коллегу Александра Лукашенко, но и не наводит мосты с оппозицией. В чем же заключается стратегия российского лидера?В версию о том, что Путин занял позицию наблюдателя и ждет, кто выйдет победителем из белорусского политического кризиса, Мартинович не верит. По мнению писателя, российский лидер не тот человек, который может сидеть и ничего не предпринимать.Мартинович считает, что Путину не важны детали политического кризиса в Белоруссии: сколько людей вышло на митинги, кто был задержан и прочее. Российский лидер мыслит другими, более масштабными категориями, уверен публицист.На его взгляд, Кремль готовится к конфликту с НАТО. В таком случае Белоруссия может интересовать Путина лишь с военной точки зрения. По сравнению с этим митинги и задержания в Минске и других городах глубоко не так важны, указал Мартинович.Российская политическая элита живет в состоянии холодной войны, о чем свидетельствует риторика официальных лиц в отношении Запада, полагает публицист. "И, кстати, выборы в США могут быть намного более принципиальным моментом для Путина, чем происходящее сейчас в Беларуси", – пишет эксперт в колонке на сайте Budzma.by.Напомним, что с 14 по 25 сентября в Белоруссии прошли военные учения "Славянское братство". В них приняли участие подразделения российских воздушно-десантных войск. Для патрулирования западной границы Белоруссии в небо поднимались российские стратегические бомбардировщики Ту-160.Ранее Александр Лукашенко сообщил об усилении группировки НАТО у границ Белоруссии. Президент поручил усилить охрану западных рубежей. Позже он заявил о закрытии границ с Литвой и Польшей.