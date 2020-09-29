На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 29 сентября лабораторно подтвержден 41 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 29 сентября лабораторно подтвержден 41 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
9 - во Владимире
8 - в Гусь-Хрустальном районе
7 - в Александровском районе
6 - в Гороховецком районе
3 - в Суздальском районе
2 - в Петушинском районе
2 - в Муромском районе
2 - в Юрьев-Польском районе
1 - в Селивановском районе
1 - в Камешковском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 7252 случая заболевания.
1294 - во Владимире
1023 - в Гусь-Хрустальном районе
712 - в Петушинском районе
687 - в Муромском районе
620 - в Ковровском районе
554 - в Александровском районе
391 - в Вязниковском районе
322 - в Собинском районе
322 - в Юрьев-Польском районе
230 - в Кольчугинском районе
209 - в Меленковском районе
174 - в Судогодском районе
149 - в Киржачском районе
151 - в Суздальском районе
138 - в Селивановском районе
108 - в Гороховецком районе
97 - в Камешковском районе
71 - в Радужном
Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.