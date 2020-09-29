На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 29 сентября лабораторно подтвержден 41 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 29 сентября лабораторно подтвержден 41 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.9 - во Владимире8 - в Гусь-Хрустальном районе7 - в Александровском районе6 - в Гороховецком районе3 - в Суздальском районе2 - в Петушинском районе2 - в Муромском районе2 - в Юрьев-Польском районе1 - в Селивановском районе1 - в Камешковском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 7252 случая заболевания.1294 - во Владимире1023 - в Гусь-Хрустальном районе712 - в Петушинском районе687 - в Муромском районе620 - в Ковровском районе554 - в Александровском районе391 - в Вязниковском районе322 - в Собинском районе322 - в Юрьев-Польском районе230 - в Кольчугинском районе209 - в Меленковском районе174 - в Судогодском районе149 - в Киржачском районе151 - в Суздальском районе138 - в Селивановском районе108 - в Гороховецком районе97 - в Камешковском районе71 - в РадужномВсе больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.