Общее число скончавшихся от COVID-19 за время пандемии составляет 213.

Во Владимирской области продолжает расти печальная статистика смертей от новой коронавирусной инфекции. По последним данным, за минувшие сутки количество смертельных случаев увеличилось еще на два. Общее число скончавшихся отCOVID-19 за время пандемии составляет 213.Напомним, во Владимирской области выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших составляет 7252 человек. Больше всего заразившихся во Владимире и Гусь-Хрустальном районе.