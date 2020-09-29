Члены Евросоюза (ЕС) больше не хотят сотрудничать с Украиной, но не могут оборвать отношения по ряду причин. К такому выводу пришли эксперты после видеоконференции Владимира Зеленского с депутатами Европейского парламента.

Члены Евросоюза (ЕС) больше не хотят сотрудничать с Украиной, но не могут оборвать отношения по ряду причин. К такому выводу пришли эксперты после видеоконференции Владимира Зеленского с депутатами Европейского парламента.Зеленский в своем обращении отметил, что сейчас Украина нацелена на интеграцию с Евросоюзом, как никогда раньше. По мнению президента, поддержка Киева со стороны сообщества очень важна.Из выступления Владимира Александровича также стало ясно, что Незалежной интересно обсудить расширение доступа к внутреннему рынку ЕС, договоренность об обновлении торговой части Соглашения об ассоциации и упрощение доступа предпринимателям Украины к европейским рынкам.Политолог Максим Жаров во время этой видеоконференции извлек другую информацию. Он зацепился за фразу главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля "Евросоюз для Украины – не банкомат". Эксперт считает, что эти слова четко отражают отношение сообщества к Киеву.Жаров заметил, члены ЕС устали от вымогательства денег со стороны Украины. А ведь эти средства "с трудом наскребли по сусекам". Однако Европейский парламент не может отказаться от поддержки Незалежной до тех пор, пока США не введут против Киева санкции. Поэтому сейчас отношения Украины и ЕС выглядит как общение нелюбимого приемного сына и мачехи, заметил политолог.