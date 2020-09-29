По сообщению волонтеров «Лиза Алерт», в поисках мальчика участвуют более 100 добровольцев, в том числе и из соседних регионов

В Камешковском районе продолжаются поиски первоклассника, пропавшего накануне. 28 сентября 7-летний Савелий Роговцев ушёл в школу. Обратно мальчик не вернулся.Ирина Салтыковская, куратор регионального добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: «Заявка поступила к нам вчера, во второй половине дня… Отрабатываем все возможные версии…Работает и МЧС – их коптер… Со вчерашнего дня больше 100 человек приняли участие в поиске».К сожалению, Савелий пока не найден.Как сообщают в МЧС, внастоящее время к поисковым работам привлечены силы и средства МЧС России в количестве 12 человек. На месте работают водолазы специализированной пожарно-спасательной части – они проводят обследования местных водоёмов. Также мониторинг обстановки ведётся с использованием беспилотного воздушного судна.