Оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом в России обнародовал свежие данные. За минувшие сутки инфекцию обнаружили у 8 232 человек.

Оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом в России обнародовал свежие данные. За минувшие сутки инфекцию обнаружили у 8 232 человек.Новые случаи зарегистрировали в 83 регионах страны. Лидером по числу зараженных остается Москва. В российской столице болезнь выявили у 2 300 человек. Далее следует Санкт-Петербург с 251 пациентом. Тройку замыкает Московская область, где зафиксировали 209 случаев инфицирования.Выздоровели и покинули медицинские учреждения 6 749 россиян. Отметим, что за весь период вылечились 952 399 человек. Жертвами опасного вируса стали 160 человек. Всего от инфекции скончались 20 545 граждан.Материал дополняется.