В Москве открылся первый в России музей, посвящённый глухим людям и их восприятию реальности.

В Москве открылся первый в России музей, посвящённый глухим людям и их восприятию реальности. Основатель и руководитель музея "В тишине" - наша землячка Мария Айзина.- Мы ждём всех гостей и, конечно, нам будет очень приятно, когда к нам приедут гости из Владимира, потмоу что именно здесь, во Владимире мы разрабатывали всю программу музея совместно с Владимирским отделением Всероссийского общества глухих. Этот музей о том, что каждый из нас может погрузиться в мир тишины и расширить границы. Т.е. научиться слушать музыку своим телом, в музее можно поговорить на жестовом языке, можно показать своё имя на тактильном алфавите. И, действительно, это огромный новый мир.Музей "В тишине" находится в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино".Ольга Слободнюк«Радио России-Владимир»