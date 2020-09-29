Люди все чаще опасаются быть добрыми

ЛЮДИ МЫ ИЛИ НЕТ?Почему общество становится равнодушным к чужой бедеВЫ ПОДОЙДЁТЕ НА УЛИЦЕ К ПЛАЧУЩЕМУ НЕЗНАКОМОМУ РЕБЁНКУ? ЗАДУМАЕТЕСЬ, ЧЕЙ ПЁС КОТОРЫЙ ДЕНЬ СИДИТ ВО ДВОРЕ ИЛИ ПОЧЕМУ БАБУШКА-СОСЕДКА ЗАСТЕНЧИВО ПРОСИТ В МАГАЗИНЕ ПРОСРОЧКУ?Люди всё чаще опасаются быть добрыми к незнакомцам - свои интересы ближе и дороже.ДРУГ ОКАЗАЛСЯ НА УЛИЦЕДворняжка Жужа в 10 лет оказалась на улице из-за людской жестокости. Всю жизнь эта милая беспородная собачка, похожая на корги, прожила в любви и тепле у одинокой пожилой пары в Нижнем Новгороде. Но сначала умер Жужин хозяин, а следом после инсульта слегла и хозяйка. Несмотря на недуг, женщина очень беспокоилась о судьбе домашнего питомца. Она просила сердобольных соседей не оставлять Жужу в беде. Но бабушка умерла, а собака вскоре оказалась на улице.«Жужа несколько дней в недоумении сидела у подъезда, - рассказывает соседка Ирина Волохова. - Наследникам животное оказалось не нужно. А у нас у всех свои домашние питомцы. Уговорили наследников: пока те не вступят в права, Жужа останется в квартире, а мы будем её кормить за свой счёт и выгуливать».Соседи честно исполняли свои обязанности полгода. Но однажды наследники пришли забрать у них ключи и сообщили, что квартира продана. «А где же собака?» Равнодушно ответили: сбежала.«Мы не поверили, - продолжает Ирина Волохова. - Расклеили объявления о пропаже Жужи. Нашли животное через месяц в приюте. Волонтёры рассказали: они обнаружили собаку в нескольких остановках от нашего дома. Свидетели говорят: Жужу в этот район привезли на машине. Но мы же обещали наследникам пристроить животное! Зачем такая жестокость?».История Жужи закончилась хорошо. Её из приюта всё же забрали домой те самые соседи. Собака провела остаток жизни в любящей семье. Но сколько таких четвероногих гибнет от голода и холода?НИКТО НЕ ОСТАНОВИЛОт равнодушия страдают не только братья наши меньшие. И цена порой - человеческая жизнь. Прошедшим летом в Александрове Владимирской области на набережной реки Серой случилась трагедия. На глазах у многочисленных отдыхающих молодой человек стал переплывать реку. Купаться в этом месте категорически запрещено, но поступок парня не смутил окружающих. Никто не пытался его остановить.До противоположного берега молодой человек не доплыл - утонул в нескольких метрах от берега. Камера видеонаблюдения чётко зафиксировала, что за смертельным заплывом по обе стороны реки наблюдали люди...В Рязани не раз выдворяли из маршруток детей. Никто не собирался ехать «зайцем». Просто у маленьких пассажиров по разным причинам не срабатывали транспортные карты, а водитель указывал на выход.- Помню, зашла в маршрутку, когда оттуда выгоняли девочку восьми-девяти лет - не сработала карта, - рассказывает рязанка Ирина. - Конечно, я за неё заплатила. Но почему за девочку никто не заступился? Неужели 23 рубля теперь - такие большие деньги? Конечно, и к водителю обратилась: он что - обеднеет? Он в ответ нагрубил.У рязанки Татьяны дочь, возвращаясь после уроков во вторую смену, оплатила проезд, но водитель этого почему-то не запомнил - стал выгонять ребёнка. Девочка не стала спорить, заплакала и вышла из маршрутки. Ей пришлось идти пешком несколько остановок по тёмным улицам под дождём. «До сих не могу понять, почему никто из пассажиров не вступился?» - возмущается мама.После таких скандалов, конечно, устраивают служебные расследования, водителей увольняют.- Я на каждом совещании с перевозчиками говорю одно и то же: не надо высаживать детей, -прокомментировал ситуацию «АиФ-Рязань» начальник управления транспорта Рязани Андрей Михно. - Водитель, который откажется везти ребёнка, больше не будет работать в городском общественном транспорте.А ПРОХОЖИЕ ШЛИ МИМО...С двумя жительницами Ярославля недавно произошли очень похожие истории, но закончилось всё по-разному. Светлана Смирнова с утра, как обычно, отправилась на работу, вышла из дома, но, не дойдя до остановки, почувствовала себя плохо и потеряла сознание.- Перед глазами всё поплыло. Очнулась - лежу на земле, и никого рядом. Прохожие спешили по делам... Остановка в нескольких метрах, и в час пик там много людей, и они явно меня видели. Но никто не подошёл и не предложил помощь! Хорошо, хоть не ограбили, - вспоминает Светлана.Женщина самостоятельно добралась до дома и вызвала себе «скорую». К счастью, всё закончилось благополучно.История Татьяны Паутовой начиналась похоже. Вышла из дому без завтрака, целый день была занята, так ничего и не успела перехватить. Вечером, возвращаясь домой, почувствовала себя плохо: сердце вдруг забилось часто-часто, дышать стало тяжело.По дороге увидела кафе. Из последних сил открыла дверь, зашла и попросила о помощи. «Девочки-официантки меня усадили, принесли воды и вызвали «скорую». А пока врачи ехали, всё спрашивали меня, не надо ли ещё чего-то сделать. Такие молодцы! Спасибо им», - от души говорит Татьяна.Мнение экспертаПсихолог Марина Локоткова:- Социальные исследования последних лет говорят о том, что потребительское отношение друг к другу в обществе год от года нарастает. Люди всё чаще игнорируют интересы ближних, если они не соответствуют их собственным.Всё это - свидетельства разобщённости. Это в меньшей степени касается села, где вся жизнь на виду и люди гораздо более расположены помогать друг другу. В мегаполисах же мы можем годами жить по соседству и не знать, кого как зовут. Что уж говорить о взаимовыручке!И на государственном уровне нет некоей общенациональной идеи. Пандемия коронавируса ещё больше усилила в людях социофобию и желание замкнуться на проблемах и радостях исключительно своей семьи.Что касается помощи детям, люди не то чтобы равнодушно к этому относятся - они часто боятся к чужому ребёнку подойти. Это лет 30 назад дети были «все общие» - можно было замечание мальчику или девочке на улице сделать или отреагировать на детские слёзы, спросив, не нужна ли помощь. Сейчас многие считают: ребёнок в любой ситуации - это зона ответственности родителей, а не посторонних людей.Ещё одна особенность современного общества - добрые дела в социальных сетях. Ты делаешь добро вместе с кем-то, и твой поступок видят и оценивают другие люди. То есть ты уже помогаешь не просто так.Для людей та же поездка в Детский дом раз в год становится развлечением, о котором потом будешь всем рассказывать. Это для многих интереснее, чем каждый день тихо приходить к пожилой одинокой соседке и помогать ей по хозяйству или ходить за продуктами.Позиция ШухринаВ ШУМЕ МЕГАПОЛИСА МЫ НЕ ЗАМЕЧАЕМ ЧУЖИХ БЕД.«Я не стал бы говорить, что люди стали равнодушнее. Но сколько в современном мире отвлекающих факторов! Часто наши глаза заняты гаджетами, в ушах - наушники, и мы просто не замечаем одинокого растерянного ребёнка или старика рядом с нами. Бывает, что и замечаем, нуждающегося в помощи, но боимся: вдруг неправильно поймут, если подойду, или обидятся. Есть и другое мнение: мол, если потерялся человек, то существуют же волонтёры. Обязательно найдут и помогут, без меня справятся!С одной стороны, надо просвещать людей, рассказывать о том, когда помощь постороннему человеку действительно нужна. Безусловно, и детям, и старикам необходимо объяснять, у кого и как можно попросить помощи в критической ситуации. Например, детям безопаснее обращаться к человеку в форме или ко взрослым людям с другими детьми. И слова нужны самые простые: «Здравствуйте, помогите, пожалуйста». А дальше - описать ситуацию.Этот алгоритм действует и для пожилых людей. Но, к сожалению, они часто стесняются попросить о помощи. Здесь как раз надо быть внимательным и чутким.Кстати, лучше, если вы к решению проблемы привлечёте и других, особенно когда речь идёт об оказании первой медицинской помощи. Медлить нельзя, надо действовать сообща: один вызывает «скорую», второй - проверяет, есть ли у пострадавшего дыхание и пульс и так далее.Несмотря ни на что, считаю: когда человек сам по себе хороший. Он таким и остаётся. Если остановить прохожего и честно сказать: «Помогите мне», я думаю, 80% людей не откажут».Сергей ШУХРИН, руководитель поисково-спасательного отряда «Волонтёр»(Нижний Новгород)Материалы подготовили Вера МАРТЫНОВА («АиФ-Ярославль»), Злата МЕДУШЕВСКАЯ («АиФ-Нижний Новгород»), Илья МОРОЗОВ («33Live.Ru»), Александр МЫСОВСКИХ («АиФ-Рязань»).