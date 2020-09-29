На первом этапе модернизации инвестиции составили - 2 миллиарда рублей.

Высокое качество автомобильной продукции и более 1000 рабочих мест. Научно-производственный комплекс "Автоприбор" завершил первый этап модернизации производства. На обновленном предприятии побывала наша съемочная группа.Системы стеклоочистки, электродвигатели, различные датчики, указатели и электронные приборы. Ассортимент продукции Научно-производственного комплекса "Автоприбор" растет с каждым днем. Активно развивается и производство продукции, не связанной с автомобильной отраслью. Недавно на заводе был запущен полностью новый участок.Андрей Дулов, начальник Управления конструкторско-технологических разработок ООО «НПК «АВТОПРИБОР»: “Новое направление для нас это резино-технические изделия. Было закуплено оборудование по производству резино-ленты для щеток систем стеклоочистки. Это изготовление и разработка рецептур резино-смеси так и изготовление готового продукта».На первом этапе модернизации инвестиции составили - 2 миллиарда рублей. Список партнеров «Автоприбора» насчитывает более 150 компаний. Продукция НПК «Автоприбор» используется как в российских: ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, АВТОВАЗ, так и в импортных автомобилях: Volkswagen, Renault, Nissan, Ситроен, Киа, Пежо.Ольга Новикова, директор по операционной деятельности ООО «НПК «АВТОПРИБОР»: “В этом году мы прошли сертификацию на соответствие требований автомобильного стандарта. Это обязательное условие поставок на конвейера ведущих автосборочных производителей».В ближайших планах предприятия развитие испытательной базы и установка современного оборудования, которое обеспечит проведение целого ряда испытаний в соответствии с требованиями российских и международных стандартов. А главная цель - полностью обновить парк оборудования, автоматизировать процессы и в несколько раз повысить производительность труда.Виктор Чувашов, технический директор ООО «НПК «АВТОПРИБОР»: “Серьезные средства планируется вложить в предстоящем году. В развитие того, что мы с вами видели на производстве. В замену старых устаревших токарных автоматов, механическую обработку, то есть, в итоге планируется заменить весь старый парк на станки с ЧПУ».На втором этапе модернизации завода, который начнется с 2021 года, будет инвестировано еще 3 миллиарда рублей. Это позволит предприятию стать ключевым поставщиком автокомпонентов в России.Наталья Головешкина, Александр Сыпченко, Илья Хлудов«Вести-Владимир»