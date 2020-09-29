20 июля ковровчанин был признан виновным в убийстве знакомого. Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Владимирским областным судом изменен приговор Ковровского городского суда по факту убийства. Сообщается на официальном облсуда.20 июля ковровчанин был признан виновным в убийстве знакомого. Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Установлено, что в сентябре 2019-го в течение дня мужчины распивали спиртные напитки. Пострадавший отказался поделиться с приятелем оставшимся спиртным, что привело к конфликту. Обвиняемый, взяв в руку нож, подошел к лежащему на кровати и не представляющему для него никакой опасности знакомому, которому нанес клинком ножа не менее 10 ударов по голове, шее, туловищу и правой руке. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.Судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда, усмотрев основания для признания в качестве обстоятельств, смягчающих наказание осужденного, явку с повинной, возраст осужденного и наличие у него заболеваний, которые не были учтены судом первой инстанции, изменила приговор Ковровского городского суда, смягчив назначенное наказание до 8 лет лишения свободы.