В мониторинг общественников попали 10 участков дорог районного центра.

Владимирские активисты ОНФ добились ремонта убитых дорог, занесенных жителями Александрова на интерактивную карту дорожного ОНФ.В мониторинг общественников попали 10 участков дорог районного центра. Первой точкой стал участок на улице Гусева. Это единственная дорога к районному отделению больницы, городской прокуратуре и школе №1. Здесь ремонтные работы выполнены в прошлом году.Дорожное покрытие в Промышленном поезде не первый год вызывает опасения жителей Александрова. Они неоднократно жаловались на огромные ямы и ухабы, но у районной администрации есть оправдание.«Жилых домов на данной улице у нас нет. Это дорога до промзоны, по которой ежедневно проезжают десятки фур, грузовиков. В приоритете для города все-таки дороги, по которым жители Александрова добираются до социальных или образовательных учреждений», - пояснила начальник МКУ «Управление ЖКХ Александровского района» Елена Панкова.Еще несколько улиц в этом году в плановый ремонт не попали. Активисты попросили администрацию города заделать ямы на этих дорогах асфальтной крошкой и рекомендовали внести их в планы ремонта на следующий год.