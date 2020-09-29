В мониторинг общественников попали 10 участков дорог районного центра.
Владимирские активисты ОНФ добились ремонта убитых дорог, занесенных жителями Александрова на интерактивную карту дорожного ОНФ.
В мониторинг общественников попали 10 участков дорог районного центра. Первой точкой стал участок на улице Гусева. Это единственная дорога к районному отделению больницы, городской прокуратуре и школе №1. Здесь ремонтные работы выполнены в прошлом году.
Дорожное покрытие в Промышленном поезде не первый год вызывает опасения жителей Александрова. Они неоднократно жаловались на огромные ямы и ухабы, но у районной администрации есть оправдание.
«Жилых домов на данной улице у нас нет. Это дорога до промзоны, по которой ежедневно проезжают десятки фур, грузовиков. В приоритете для города все-таки дороги, по которым жители Александрова добираются до социальных или образовательных учреждений», - пояснила начальник МКУ «Управление ЖКХ Александровского района» Елена Панкова.
Еще несколько улиц в этом году в плановый ремонт не попали. Активисты попросили администрацию города заделать ямы на этих дорогах асфальтной крошкой и рекомендовали внести их в планы ремонта на следующий год.