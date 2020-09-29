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<a href="https://33live.ru/novosti/29-09-2020-pod-ekaterinburgom-nadzemnyj-perexod-ruxnul-na-gruzovik.html" target="_blank">Под Екатеринбургом надземный переход рухнул на грузовик</a> - На 193-м километре Челябинского тракта в Свердловской области надземный пешеходный переход рухнул на КамАЗ, передает . Сообщается, что у самосвала поднялся кузов и из-за этого он превысил ..