Новый русский выходит из тачки и идет к офису. Навстречу ему - старушка. Согнулась, старая, в три погибели, еле ноги волочит, а в вытянутой руке - кружка. В голове нового русского мгновенно проносится: "Одинокая старость... инфляция... рыночные цены... нищенская пенсия..."
Ему вдруг становится жалко старушку, он нащупывает в кармане завалявшийся металлический стольник, вынимает его и бросает в кружку...
И неожиданно слышит истошный старушкин вопль:
- Иро-о-о-од! Ты мне что в сметану кинул?!
еще анекдот!