Корреспондент "Вести-Владимир" с места событий

Главная тема дня. В Камешковском районе продолжаются поиски 7-летнего Савелия Роговцева. Вчера мальчик вышел из школьного автобуса, и больше его никто не видел.Дмитрий Горкин, корреспондент: "Вот такими листовками пестрят сейчас остановки и столбы в посёлке Горки. Семилетний мальчик Савелий Роговцев пропал. Его местонахождение неизвестно с 28 сентября. Он не вернулся домой после уроков".По словам спасателей, родители забили тревогу сразу же, так как мальчик никогда не задерживался и был пунктуален. Сначала попытались искать сами, с помощью односельчан. Но вскоре поняли, что без специалистов не обойтись.Вера Шеламкова, заведующая отделом ГО и ЧС администрации Камешковского района: "Случай, конечно, резонансный, и мы сразу же как вчера нам позвонили - администрация Камешковского района подключает все свои силы, сразу же выезжает оперативная группа администрации района, которая с места определяет, оценивает обстановку... До утра проходили поиски, надежду не теряем, потому что мы знаем, дети в таком возрасте они пугаются, прячутся. Очень осторожно надо к поискам относится, но у них очень сильный инстинкт самосохранения, поэтому случаев очень много таких, мы надеемся и будем искать до последнего".Из опроса свидетелей установлено, что последним Савелия видел его друг, с которым они возвращались на школьном автобусе домой.Дмитрий Горкин, корреспондент: "На этот раз мальчик вышел не на своей остановке, как обычно, а проехал на одну дальше вместе с другом, за компанию. Здесь они договорились встретиться после того, как сделают уроки, чтобы потом погулять. Савелий отправился домой. От него отделяли какие-то 300 метров. Но по неизвестной причине до дома он так и не добрался".К поискам подключились полиция, кинологи, спасатели, добровольцы. Поисковики отряда "Лиза Алерт" в доме культуре организовали координационный штаб. Второй день подряд сюда приходят сотни желающих помочь. В ход идут все подручные средства. Кто-то прочёсывает округу на квадроциклах, есть даже конные отряды. С каждым часом радиус поиска увеличивается. Водолазы обследовали пожарный пруд. Но пока не удалось найти никаких следов пропавшего мальчика. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "убийство".Марина Серова, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Владимирской области: "Уголовное дело возбуждено именно по этой статье, поскольку у нас есть факт пропажи именно несовершеннолетнего ребёнка. Обстоятельства исчезновения не установлены. В таких ситуациях в соответствии с организационно-распорядительными документами возбуждается уголовное дело именно по данной статье".Сейчас с наступлением низких температур - дорога каждая секунда. Поэтому поиски Савелия Роговцева продолжатся и ночью. Пригодится любая волонтёрская помощь.В числе версий - и похищение. Поэтому, ещё раз напоминаем приметы: рост 120 сантиметров, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Одет в синюю куртку, синюю жилетку, белую рубашку, синий галстук, синие брюки и синие кроссовки. С собой был чёрно-зелёный рюкзак и тёмно-синяя шапка.Если вам что-либо известно о его местонахождении, просьба сообщить по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.Дмитрий Горкин, Илья Хлудов"Вести-Владимир"