На проспекте Строителей высадили «Лес Победы». Это продолжение всероссийского проекта. Владимирцы участвуют в нём уже много лет. Сотрудники полиции, общественники, школьники высаживают на

На проспекте Строителей высадили «Лес Победы». Это продолжение всероссийского проекта. Владимирцы участвуют в нём уже много лет. Сотрудники полиции, общественники, школьники высаживают на улицах города липы в память о героях военного и мирного времени. Елена Козлова, начальник отдела по работе с личным составом УМВД России по г. Владимиру: Приняли участие в акции “Лес Победы”, которая