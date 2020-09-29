Вас плохо лечили или Вам нахамили? А может навязывали платные услуги, которые по полису должны быть бесплатными. Кто должен отстаивать права пациентов? И какова роль в данном вопросе
<a href="https://33live.ru/novosti/29-09-2020-pryamoj-efir-a-vy-dovolny-kachestvom-medpomoshhi-v-nashix-bolnicax-.html" target="_blank">Прямой Эфир: «А Вы довольны качеством медпомощи в наших больницах ?»</a> - Вас плохо лечили или Вам нахамили? А может навязывали платные услуги, которые по полису должны быть бесплатными. Кто должен отстаивать права пациентов? И какова роль в данном вопросе
[url=https://33live.ru/novosti/29-09-2020-pryamoj-efir-a-vy-dovolny-kachestvom-medpomoshhi-v-nashix-bolnicax-.html]Прямой Эфир: «А Вы довольны качеством медпомощи в наших больницах ?»[/url] - Вас плохо лечили или Вам нахамили? А может навязывали платные услуги, которые по полису должны быть бесплатными. Кто должен отстаивать права пациентов? И какова роль в данном вопросе