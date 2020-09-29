Вас плохо лечили или Вам нахамили? А может навязывали платные услуги, которые по полису должны быть бесплатными. Кто должен отстаивать права пациентов? И какова роль в данном вопросе

Вас плохо лечили или Вам нахамили? А может навязывали платные услуги, которые по полису должны быть бесплатными. Кто должен отстаивать права пациентов? И какова роль в данном вопросе страховых компаний? Всё это обсудим с нашим гостем