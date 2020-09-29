Президент Владимир Путин выступил с речью на заседании VII Форума регионов России и Белоруссии. Политик высказался об отношениях двух соседних государств.

Президент Владимир Путин выступил с речью на заседании VII Форума регионов России и Белоруссии. Политик высказался об отношениях двух соседних государств.Президент России заявил, что Белоруссия переживает непростой период. На ситуацию в республике пытаются повлиять другие страны. По его словам, внешнее давление носит беспрецедентный характер.В таких условиях России и Белоруссии удалось сохранить дружеские, добрососедские отношения. "Они не подвержены ни конъюнктуре, ни времени", – уточнил Владимир Путин.Также президент напомнил, что Россия выступает в качестве главного инвестора белорусской экономики. Благодаря ей в регионах республики появляются новые производства и рабочие места.Сотрудничают страны и в борьбе с пандемий. Белоруссия станет первой страной, которая получит из России первую зарегистрированную вакцину против коронавирусной инфекции.Напомним, 14 сентября состоялась встреча Владимира Путина и в Сочи. Глава России пообещал предоставить Белоруссии кредит в размере 1,5 миллиарда долларов.Примечательно, что часть беседы президентов прошла в закрытом формате. По мнению экспертов, политики .