Днем 29 сентября президент России Владимир Путин встретился с членами правительства. Одной из главных тем обсуждения стала эпидемиологическая обстановке в стране.

Днем 29 сентября президент России Владимир Путин встретился с членами правительства. Одной из главных тем обсуждения стала эпидемиологическая обстановке в стране.В ходе совещания глава России предложил продлить доплаты врачам, которые работают с коронавирусом, на октябрь. Медицинские работники будут получать деньги за фактически отработанное время.Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что такое решение является социально справедливым. Она добавила, что за последние три недели скорость распространения болезни выросла до 1,1.Наиболее напряженная обстановка с COVID-19 в Москве. За последние сутки в столице выявили 2 300 новых случаев заражения инфекцией. Выздоровели1 227 человек, жертвами стали 23 пациента.Лидер отметил, что аналогичная ситуация произошла весной этого года. Тогда Москва была лидером по числу инфицированных. Путин попросил регионы подготовиться к любому сценарию распространения вируса.С этой недели в столице действуют ограничения для людей старше 65 лет и беременных женщин. Им рекомендуется оставаться дома и выходить на улицу только в случае крайней необходимости.5 октября все школы Москвы . В то же время детские сады продолжат работать в обычном режиме, рассказали в правительстве.