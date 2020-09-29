Днем 29 сентября президент России Владимир Путин встретился с членами правительства. Одной из главных тем обсуждения стала эпидемиологическая обстановке в стране.
Днем 29 сентября президент России Владимир Путин встретился с членами правительства. Одной из главных тем обсуждения стала эпидемиологическая обстановке в стране.
В ходе совещания глава России предложил продлить доплаты врачам, которые работают с коронавирусом, на октябрь. Медицинские работники будут получать деньги за фактически отработанное время.
Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что такое решение является социально справедливым. Она добавила, что за последние три недели скорость распространения болезни выросла до 1,1.
Наиболее напряженная обстановка с COVID-19 в Москве. За последние сутки в столице выявили 2 300 новых случаев заражения инфекцией. Выздоровели
1 227 человек, жертвами стали 23 пациента.
Лидер отметил, что аналогичная ситуация произошла весной этого года. Тогда Москва была лидером по числу инфицированных. Путин попросил регионы подготовиться к любому сценарию распространения вируса.
С этой недели в столице действуют ограничения для людей старше 65 лет и беременных женщин. Им рекомендуется оставаться дома и выходить на улицу только в случае крайней необходимости.
5 октября все школы Москвы . В то же время детские сады продолжат работать в обычном режиме, рассказали в правительстве.