Из-за коронавируса в России некоторым гражданам положены прибавки, дополнительные льготы и компенсации. Выяснилось, какую именно помощь сейчас можно получить от государства.

Из-за коронавируса в России некоторым гражданам положены прибавки, дополнительные льготы и компенсации. Выяснилось, какую именно помощь сейчас можно получить от государства.С 28 сентября в Москве ввели новые ограничения, чтобы остановить распространение инфекции. При этом возобновились и некоторые меры соцподдержки.Оставаться дома необходимо работающим людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным и женщинам в послеродовом периоде, а также пенсионерам старше 65 лет. Они имеют право получать на дом продукты, лекарства и другие предметы первой необходимости.Юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская сообщила, что люди из группы риска имеют право на оплачиваемый больничный. На его основании они могут соблюдать домашний режим и не ходить на работу.При этом работодатель не имеет права лишить их положенных денег. Людям старше 65 лет листок нетрудоспособности оформят автоматически. Остальным потребуется сначала позвонить на горячую линию, передаетКроме того, с 12 сентября вступило в силу постановление правительства, где определяется круг лиц, которым в этом году положены прибавки. Так, надбавки предусмотрены для медиков, военнослужащих-контрактников, сотрудников организаций, которые находятся в ведении Минздрава, Минобрнауки, Минобороны, Минтруда, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСИН, а также для работников МГУ имени М.В. Ломоносова.Сумма выплат будет составлять от 20 до 100% среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем регионе. Величина надбавки будет зависеть от занимаемой должности. Также в условиях продолжают действовать многие меры поддержки для бизнеса, К тому же есть гранты для арендодателей и собственников помещений и гостиниц.