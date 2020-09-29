В программе вечера прозвучат произведения крупнейшего английского композитора рубежа XIX-XX вв. — Эдуарда Элгар.

2 октября слушателей Центра классической музыки вновь ждет встреча с одним из самых ярких российских скрипачей своего поколения - Айленом Притчиным.В программе вечера прозвучат произведения крупнейшего английского композитора рубежа XIX-XX вв. — Эдуарда Элгар.Айлен Притчин – выпускник Московской консерватории, воспитанник класса Эдуарда Грача.Французский скрипач и режиссер Бруно Монсенжон так написал о молодом музыканте: “С точки зрения звука, очевидно, что он способен сказать нечто особенное и одарен выдающейся музыкальной культурой, которая выходит далеко за пределы инструментального мастерства”.