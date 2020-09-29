Злоумышленники взломали замок входной двери складского помещения, проникли внутрь и похитили оттуда электроприводы на сумму около 1 млн рублей...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Восточное Измайлово задержали двоих мужчин по подозрению в краже оборудования.С заявлением в территориальный отдел полиции обратился сотрудник одной из организаций. По его словам, со строительной площадки, расположенной на 13-й Парковой улице, неизвестные похитили со складского помещения электроприводы. Ущерб составил около 1 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на Вешняковской улице. Ими оказались 23-летний и 26-летний жители Москвы и Подмосковья.Установлено, что злоумышленники взломали замок входной двери складского помещения, проникли внутрь и похитили оттуда электроприводы. Вырученные деньги от реализации похищенного они потратили на собственные нужды.Следствием ОМВД России по району Восточное Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73