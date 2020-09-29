Центорбанк сделала важное заявление о пенсиях в России. Директор департамента национальной платежной системы организации Алла Бакина сообщила, что сроки перевода пенсионеров на карты платежной системы Мир продлены до 31 декабря.

Центорбанк сделала важное заявление о пенсиях в России.Директор департамента национальной платежной системы организации Алла Бакина сообщила, что сроки перевода пенсионеров на карты платежной системы "Мир" продлены до 31 декабря.На сегодняшний день большинство пенсионеров уже пользуются картами "Мир". Однако еще есть те, кто по каким-то причинам их еще не получил.О грядущем изменении порядка выплаты пенсий в России сообщалось ранее. Важно, что через другие системы получить их будет нельзя, но будет возможность сделать это наличным расчетом или перечислением на счет, у которого нет привязанной банковской карты.Как писали "Дни.ру", повышение пенсий в России произойдет в 2021 году. О нововведениях сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости будет увеличен на 6,3%, до 17 443 рублей. Размер надбавки заложен в бюджете Пенсионного фонда России.Напомним, с весны в нашей действовал упрощенный порядок получения пособий и субсидий из-за пандемии коронавируса. В октябре гражданам будут начислять средства по старым правилам. Ранее стало известно, что некоторые категории россиян ждут нововведения по выплатам пенсий. В основном они относятся к военнослужащим. Двесогласно закону могут получать военные, родители и вдовы погибших при прохождении службы солдат, а также ветераны Великой Отечественной войны.