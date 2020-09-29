По информации регионального МЧС, сообщение о пожаре поступило слишком поздно.
Стали известны подробности пожара в поселке Торфопредприятия Александровского района, в результате которого полностью сгорел деревянный 4-квартирный дом.
Напомним, произошло накануне около 8 часов вечера. Всего в доме проживали 3 человека. Они эвакуировались самостоятельно.
По информации регионального МЧС, сообщение о пожаре поступило слишком поздно. В пожарную охрану позвонили водители, которые увидели пламя с автомобильной трассы.
Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что дом горит практически по всей площади. В течение часа пожар был ликвидирован на площади 170 кв. м. Погибших и пострадавших нет.
По имеющейся информации, 3 жителей сгоревшего дома в настоящее время размещены у родственников, местной администрацией будет решать вопрос о предоставлении им жилья.
Причина пожара устанавливается.