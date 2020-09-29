Поблизости от яхт-клуба Лахта в Приморском районе Санкт-Петербурга прохожие нашли мешок, внутри которого оказалось человеческое тело без головы и конечностей, передает . Ранее из реки ..

Поблизости от яхт-клуба "Лахта" в Приморском районе Санкт-Петербурга прохожие нашли мешок, внутри которого оказалось человеческое тело без головы и конечностей, передает . Ранее из реки Екатерингофки рыбак успел выловить другие части тела. Возможно, что речь идет об одном и том же погибшем. На место обнаружения останков выехала полиция. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.