Американские ученые из Южного методистского университета установили, что татуировки нарушают важный естественный процесс в человеческом организме. К таким выводам они пришли на основе ..

Американские ученые из Южного методистского университета установили, что татуировки нарушают важный естественный процесс в человеческом организме. К таким выводам они пришли на основе результатов эксперимента, проведенного на добровольцах.Речь идет о потоотделении. Участников опыта одели в теплые костюмы, чтобы им было жарко, после чего они начали потеть. Исследователи обнаружили, что на участках кожи, покрытых татуировками, пот выделялся слабее и был более соленым. Ученые заключили, что это доказывает нарушение секреции кожи, из-за чего организм хуже справляется с перепадами температур, передает