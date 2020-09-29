ОУР УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение Федоровой Полины Алексеевны, 2001 года рождения...

ОУР УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение Федоровой Полины Алексеевны, 2001 года рождения, местонахождение которой неизвестно.Так, 23 июля 2020 года она вышла из хостела, расположенного на улице Маросейка, и по настоящее время ее местонахождение неизвестно.Приметы: 19 лет, рост 178 см, худенькая, немного сутулится, волосы темно-русые длиной немного ниже плеч, круглые очки.Была одета: синие джинсы, светлая футболка, черные кожаные кеды с белой подошвой. Рюкзак, на нем значки. Ценных вещей при себе нет.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой девушки, сообщить по телефонам: 8 (495) 600-11-64; или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60