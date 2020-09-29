Вместо тротуара – проезжая часть. Жители улицы Верхняя Дуброва жалуются на состояние тротуара у дома номер 4 «А». Среди недовольных – мамы. Поскольку в зоне риска – дети. Тротуар в этом месте

Вместо тротуара – проезжая часть. Жители улицы Верхняя Дуброва жалуются на состояние тротуара у дома номер 4 «А». Среди недовольных – мамы. Поскольку в зоне риска – дети. Тротуар в этом месте настолько узок, что приходится ходить прямо по проезжей части. Этим летом чуть не дошло до трагедии. Марина Титова, местная жительница: У соседки упал