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<a href="https://33live.ru/novosti/29-09-2020-v-kameshkovskom-rajone-ishhut-ne-vernuvshegosya-iz-shkoly-7-letnego-malchika.html" target="_blank">В Камешковском районе ищут не вернувшегося из школы 7-летнего мальчика</a> - 28 сентября мальчик, по словам волонтеров, должен был вернуться из школы домой в поселке Горки Камешковского района, но не пришел.