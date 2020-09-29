По факту пропажи первоклассника Следственный комитет возбудил уголовное дело. В Камешковском районе в селе Горки пропал 7-летний Савелий Роговцев. По версии следствия, 28 сентября мальчик

По факту пропажи первоклассника Следственный комитет возбудил уголовное дело. В Камешковском районе в селе Горки пропал 7-летний Савелий Роговцев. По версии следствия, 28 сентября мальчик возвращался с обучения, однако после того как вышел из школьного автобуса домой не вернулся. Мария Серова, и. о. старшего помощника руководителя регионального СКР: По факту безвестного исчезновения 7-летнего мальчика в