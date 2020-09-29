В Камешковском районе ищут первоклассника. За помощью к жителям области обращается полиция и сотрудники поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”. Савелий РогОвцев пропал 28 сентября

В Камешковском районе ищут первоклассника. За помощью к жителям области обращается полиция и сотрудники поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”. Савелий РогОвцев пропал 28 сентября в селе Горки. Приметы: на вид 7 лет, рост около 120 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Савелий был одет в курточку синего цвета и темные брюки, при себе у него